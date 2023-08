"Pour le même prix, il lui casse la jambe !" : L'exclusion de Bataille semble incontestable

Menant au score, l'Antwerp a été mis dans l'embarras... par son propre joueur, Jelle Bataille, qui s'est rendu coupable d'un tacle bien trop dangereux sur Gacinovic.

Alors que l'on jouait les premières minutes de la seconde mi-temps, Bataille a reçu une mauvaise passe de Mandela Keita. Lancé dans son élan, il a violemment taclé la cheville de Gacinovic.

L'exclusion semblait alors logique. C'est en tout cas l'avis des deux anciens footballeurs reconvertis en analystes pour VTM, Marc Degryse, Jan Mulder, et Gilles De Bilde.

"C'est dommage", considère Degryse. "Bataille n'était pas prêt à recevoir le ballon de Keita. La faute est similaire à celle commise lors de Genk-Servette (de Crivelli sur Heynen). En plein sur la cheville. L'arbitre était bien placé pour juger cela."

"Pour le même prix, il lui casse la jambe", a commenté De Bilde. "Au début, il pensait qu'il pouvait encore s'en tirer. Mais plus on le regarde, plus cette faute devient grave."

Mulder a même parlé d'une "agression" de la part de Bataille. "Sa réaction était même douteuse. Il a fait semblant de ne pas savoir pourquoi l'arbitre avait sifflé. Ben voyons !"