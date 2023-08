Saelemaekers devra faire un choix, et le bon

Cet été sera synonyme de nouveau départ pour Alexis Saelemaekers. Le Diable Rouge va devoir se trouver un nouveau club, loin de l'AC Milan.

Il ne fait pas bon être un Belge ces temps-ci du côté de Milan. Que ce soit à l'Inter, qui a recalé Lukaku, ou au Milan AC où De Ketelaere est déjà parti et qu'Origi devraient faire de même très prochainement.

Dans le cas de Saelemaekers, cette éviction des plans de Pioli n'est pas totalement incompréhensible. Cela fait depuis plusieurs semaines que l'on sait que le club et sa nouvelle direction sportive ne comptent plus sur lui.

Déjà un échec ?

Arrivé dans le cadre d'un prêt payant en janvier 2020 puis transféré définitivement quelques mois plus tard en provenance d'Anderlecht, Saelemaekers a connu une trajectoire assez spéciale à Milan. Que certains pourraient considérer comme décevante.

Très vite, il gagne ses galons de titulaire chez les Rossoneri. Dès sa première saison complète sous Pioli, il compte 40 matchs, 3 buts et 7 assists. Visiblement, le club a bien fait de faire de lui un pari pour l'avenir.

La saison suivante commence sur la même veine : l'ancien de Neerpede est encore numéro 1 sur l'aile droite dans l'esprit de Pioli. Malheureusement, son rendement pose souvent question et, pour forcer la différence, Pioli décide de plus en plus souvent de faire monter Junior Messias. Saelemaekers termine la saison en tant que remplaçant. Le Milan remporte le Scudetto.

Le statut de Saelemaekers ne s'arrange ensuite pas la saison dernière. Malgré de bons débuts et deux buts importants en phase de poules de Ligue des Champions, le Belge peine à se montrer régulier, frustrant même parfois son coach de par son implication. Une blessure au genou le laissera sur la touche pendant 1 mois. Malgré un temps de jeu conséquent, il peinera à convaincre. Il sera même utilisé comme ailier droit en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, sans succès.

© photonews

Un choix qui aura toute son importance

Ainsi, à 24 ans, Saelemaekers semble déjà à un certain tournant de sa carrière. Après des débuts prometteurs, il a besoin de se relancer. Comme s'il avait besoin d'un second souffle. Que ce soit dans le cadre d'un prêt ou d'un transfert sec, son choix devra être le bon.

Cité à Marseille, West Ham ou au Bétis Séville, Saelemaekers aura sans aucun doute l'Euro 2024 en ligne de mire à l'heure de décider quelle écurie rejoindre...