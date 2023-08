Un ancien du Bayern Munich au centre d'une énorme polémique

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich Arturo Vidal a tenu des propos polémiques lors d'une émission sur Twitch. Il a en effet évoqué le suicide de Robert Enke, qu'il avait affronté quand il évoluait avec le Bayer Leverkusen.

Actuellement à l'Athletico Paranaense, Arturo Vidal (36 ans) s'est mis dans de beaux draps. Lors d'une émission Twitch, le Chilien s'est laissé aller à une déclaration très maladroite. Il a en effet évoqué son premier but en Europe, qui était face au Hambourg de Robert Enke.

"C'était mon premier but avec le Bayer Leverkusen. Plus tard, le gardien a fait une dépression et s'est suicidé", lâche ainsi Arturo Vidal, sans vraiment réfléchir à ses propos. Sans penser à mal, on peut aussi le supposer. Mais la polémique était lancée.

Depuis, Vidal est la cible de nombreuses critiques. Robert Enke s'est suicidé en 2009, 2 ans après avoir encaissé des oeuvres de Vidal en 2007 ; le gardien de but de Hambourg était victime de dépression depuis la mort de sa petite fille en 2006.