Carl Hoefkens explique les difficultés offensives du Standard : "Contre le Cercle, notre début de match est excellent"

Quatre matchs et le Standard n'arrive toujours pas à se montrer dangereux offensivement. Selon Carl Hoefkens, les joueurs doivent davantage se libérer, moins calculer et ne pas craindre de faire des erreurs.

Ce samedi, le Standard se déplace à Courtrai. Presque un premier match de la peur, entre deux équipes qui se battent pour éviter le siège de lanterne rouge. Une rencontre capitale pour les Rouches, mais pas plus que les précédentes selon Carl Hoefkens.

"C'est le match le plus important de la saison, parce que c'est le prochain. Comme tous les autres, donc. Ce n'est pas à cause des circonstances actuelles, le prochain match est toujours le plus important" lance l'entraîneur du Standard en conférence de presse.

En cas de nouvelle défaite, les Rouches compteront un bilan d'un point sur quinze avant de recevoir le RWDM. Le public de Sclessin sait parfois se montrer virulent lorsqu'il manifeste son mécontentement, mais cela n'inquiète pas Carl Hoefkens.

"Je sais que ce n'est pas facile pour les supporters, mais je ne peux rien leur dire. Ils nous ont encore soutenu pendant 96 minutes la semaine dernière. Ils n'étaient pas contents après le match, mais c'est pareil pour moi. Les joueurs donnent tout, mais ce n'est pas encore assez."

"Contre le Cercle, on a été très bons durant 20 minutes. On était la meilleure équipe à les avoir affrontés, alors qu'ils ont déjà joué contre l'Antwerp et Genk. Ensuite, il y a une perte de balle dangereuse et les joueurs ont eu peur de continuer à jouer de la même manière. C'est important pour les joueurs de voir qu'ils peuvent faire les choses bien. Mais quand ça ne va plus, on s'arrête. Le plus important est de croire en nos qualités."

Il y a donc du mieux, selon le T1 liégeois. Il reste encore beaucoup de travail, notamment offensivement, mais Carl Hoefkens voit son noyau progresser même si les résultats ne suivent pas encore.

"Je nous trouve stables pour une équipe qui fait 1/12, surtout en défense. Je suis content de ça, mais il est évident qu'on doit être plus dangereux. On ne doit pas avoir peur de faire des erreurs, je pense que c'est l'une des raisons principales de ce mauvais début de saison. Je ne veux pas qu'ils pensent à ça, ils doivent jouer au football, s'amuser. On a besoin de plus de "laisser aller" en attaque, moins calculer."