Déjà du temps de jeu pour Hugo Siquet avec les Diables ? "Il y a une place à prendre"

Le latéral droit est sélectionné pour la première fois. Hugo Siquet sait que son pas en arrière vers le Cercle était le meilleur choix, et n'est pas là pour faire de la figuration.

Un petit nouveau s'est présenté en conférence de presse ce mardi. Sélectionné en dernière minute, le nouveau Diable Rouge Hugo Siquet n'est pas là pour faire de la figuration et espère grappiller un maximum de temps de jeu.

"Le coach m'a appelé une heure avant sa conférence de presse pour remplacer Alexis Saelemaekers. Il m'a dit de profiter et de montrer de quoi j'étais capable. Je ne sais pas encore si je vais recevoir du temps de jeu, mais je suis en tout cas très fier d'être ici" lance l'arrière droit, tout sourire.

Après une période difficile en Bundesliga, l'ancien du Standard a fait le choix du Cercle pour se relancer. "C'est une récompense pour mon travail et mes choix, en faisant notamment en pas en arrière pour rejoindre le Cercle et retrouver du temps de jeu. Je sais qu'il y a des places à saisir dans ce groupe, je veux me montrer."

Après son Euro Espoirs, Hugo Siquet goûte donc au noyau A pour la toute première fois. Une belle récompense pour le troisième natif de la province du Luxembourg, après Meunier et Castagne.

"Je savais que la roue allait tourner, mais il est vrai que je n'aurais jamais pensé à cette sélection il y a un an. Intégrer cette équipe est ensuite devenu un objectif et je savais que j'étais proche. Le Cercle m’a permis de revenir au premier plan. J’ai progressé défensivement. Cette présence avec les Diables pourrait me permettre de m’améliorer et d’apprendre plein de choses" a conclu Hugo Siquet.