Officiel : le Cercle se renforce pour ne pas devenir le tube de l'été

LeCercle Bruges a recruté Bruno Andrade en provenance de Lommel SK, comme cela a été annoncé sur les canaux officiels. Il deviendra un entraîneur adjoint supplémentaire dans le staff de Miron Muslic.

Andrade a joué notamment à STVV et est devenu entraîneur adjoint à Lommel SK en Challenger Pro League en 2022. Maintenant, il rejoint Cercle Bruges. "Comme tout le monde le sait, Cercle mise pleinement sur de jeunes joueurs dynamiques avec le potentiel de s'épanouir dans les meilleurs championnats du monde", a déclaré le directeur technique Rembert Vromant.

Andrade aura un rôle dans les programmes de formation. "Pour garantir ce développement, un encadrement maximal est crucial. Bruno jouera un rôle essentiel au quotidien dans le suivi des programmes de formation individuels de nos joueurs. Nous sommes convaincus que son expérience en tant que joueur et sa maîtrise des langues sont des atouts importants. Il sera sans aucun doute une valeur ajoutée dans notre staff."

