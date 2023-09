Deux Diables historiques vont faire leurs adieux ce mardi contre l'Estonie

Troisième trêve internationale pour les Diables sous Domenico Tedesco. En ce mois de septembre, la Belgique défiera l'Azerbaïdjan ce samedi, avant de recevoir l'Estonie mardi soir.

A l'occasion de cette rencontre, deux Diables historiques feront leurs adieux au Stade Roi Baudouin : Simon Mignolet et Nacer Chadli, qui ont pris leur retraite internationale récemment.

A goodbye to two loyal servants during #BELEST. 👏 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/BVGzKfE61O