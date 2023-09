Le choc à l'Antwerp : à une semaine de la Ligue des Champions, Mark Van Bommel entrouvre la porte à un départ

Mark van Bommel a permis à l'Antwerp de retrouver l'ivresse de la Ligue des Champions. Mais sera-t-il à son poste pour le début de la C1 ?

Seul transfert sortant des derniers jours du mercato, le départ de Gaston Avila avait des airs d'offre irrefusable vu les 12 millions proposés par l'Ajax. Mais alors que le Great Old semblait serein depuis la fin dudit mercato, voilà qu'une nouvelle offre conséquente pourrait faire partir Mark van Bommel.

Il y a quelques jours déjà, plusieurs sources évoquaient un intérêt d'Al Shabab, le nouveau club de Yannick Carrasco, pour l'entraîneur néerlandais ainsi que pour son compatriote Marc Overmars, directeur sportif au Bosuil.

Invité à réagir à cette rumeur, le néerlandais n'a pas formellement cherché à démentir, ne fermant pas la porte à un départ lucratif : "Il y a de l'intérêt via via. Ce n'est que lorsque ce sera vraiment sérieux que je commencerai à y réfléchir". Info ou intox : chacun fera ce qu'il voudra de cette réaction. Ce qui est sûr, c'est qu'à une semaine du déplacement au FC Barcelone, Mark van Bommel n'a pas choisi la formule la plus rassurante pour les supporters de l'Antwerp.