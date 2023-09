Roberto Martinez au neuvième ciel : "C'était parfait !"

Le Portugal de Roberto Martinez n'a pas encore encaissé le moindre but, et s'est même offert une goleada face au Luxembourg. L'ancien sélectionneur des Diables est bien sûr très heureux.

Roberto Martinez n'échappait pas à certaines critiques pour un jeu un peu stéréotypé et peu créatif depuis son arrivée au Portugal, mais les résultats étaient là, à savoir cinq victoires en autant de matchs et aucun but encaissé.

Et ce lundi, le Portugal a même ouvert les vannes : 9 buts marqués face aux pauvres Luxembourgeois, pourtant loins d'être un oiseau pour le chat dans cette campagne puisqu'ils comptent 10 points. "C'était parfait", se réjouissait Roberto Martinez à la télévision portugaise.

"Avec 24 buts inscrits, nous avons un beau point de départ. Ce groupe mérite de rentrer dans l'histoire avec ses 6 victoires consécutives", estime l'ancien sélectionneur des Diables. Martinez voudra désormais faire mieux avec la Seleçao à l'Euro 2024 que ce qu'il a réussi avec les Diables en 2021.