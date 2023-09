Encore une nomination prestigieuse pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne s'assied décidément à la table des plus grands joueurs du monde depuis plusieurs années. Le joueur de Manchester City fait partie des nominés au trophée The Best, qui détermine le meilleur joueur FIFA de l'année.

Les 12 nominés au trophée The Best 2023 ont été dévoilés par la FIFA ce jeudi. Aux côtés de certains joueurs considérés comme favoris (y compris au Ballon d'Or, qui sera remis le 30 octobre prochain), tels que Erling Haaland, Lionel Messi ou Kylian Mbappé, on retrouve une nouvelle fois Kevin De Bruyne. KDB, auteur d'une année de folie avec Manchester City (31 assists la saison passée dont 18 en PL, un record), est également nominé pour intégrer le 11 FIFA de l'année. Un onze dont il fait partie depuis 2020, sans discontinuer. Avec Lionel Messi, De Bruyne est le seul à pouvoir réaliser le 4 à la suite. The Best FIFA official nominees 🏆✨



Julian Alvarez 🇦🇷

Marcelo Brozovic 🇭🇷

Kevin De Bruyne 🇧🇪

Ilkay Gundogan 🇩🇪

Erling Haaland 🇳🇴

Rodri 🇪🇸

Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪

Kylian Mbappe 🇫🇷

Lionel Messi 🇦🇷

Victor Osimhen 🇳🇬

Declan Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bernardo Silva 🇵🇹 pic.twitter.com/rP3jawIzZD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023





