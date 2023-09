🎥 Yannick Carrasco déjà décisif en Arabie Saoudite, face à un ancien du Standard

À peine arrivé à Al-Shabab, Yannick Carrasco est déjà décisif. Le Diable Rouge a donné l'assist de la victoire.

Yannick Carrasco n'a certainement pas eu beaucoup de temps pour prendre ses marques en Arabie Saoudite. Alors qu'il était encore titulaire ce mardi face à l'Estonie, le Diable Rouge l'était à nouveau ce vendredi avec Al-Shabab pour le déplacement à Al Feiha.

Face, notamment, à... Gojko Cimirot, Fashion Sakala et Henry Onyekuru, Carrasco a pourtant déjà été décisif. L'ancien de l'Atlético Madrid a offert le 0-1 (et seul but du match) à Romain Saïss à la 52e minute de jeu.