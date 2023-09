Castro-Montes à l'Union : La Gantoise répond !

Alessio Castro-Montes a tenu des mots difficiles envers son ancien club de La Gantoise. Les Buffalos ont répondu aux propos du nouveau joueur de l'Union.

Alessio Castro-Montes a quitté La Gantoise cet été pour rejoindre l'Union. Selon le joueur, les conditions de prolongation qui lui ont été proposées ont été revues à la baisse par rapport à son précédent contrat.

'Je ne vais pas céder. Après quatre années magnifiques, je prends cela comme un manque de respect. Même si je comprends qu'ils veulent me vendre. Mettre fin à mon contrat n'était pas une option. C'était soit un départ, soit une année dans l'équipe B' avait déclaré le latéral au micro de Het Nieuwsblad.

Des propos auxquels ont répondu les Buffalos. "La Gantoise répète que le joueur voulait quitter le club. Il l'a déclaré en interne ainsi qu'ouvertement dans les médias, fin juillet. Afin d'éviter les ennuis, le conseil d'administration a anticipé son départ en recrutant deux remplaçants. De plus, il était membre de notre noyau A et ne s'entraînait pas avec la réserve. Nous soulignons qu'il a été un joueur précieux et nous lui souhaitons plein de succès à l'Union"déclare La Gantoise dans un communiqué.