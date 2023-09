📷 Les fans d'un club de 777 Partners, propriétaire du Standard, tapent du poing sur la table

Ce club, c'est l'Hertha Berlin. Relégué en D2 allemande à l'issue de la saison dernière, le club berlinois loupé son début de championnat, réalisant un piètre 3/15.

Ce dimanche, face à Brunswick, les supporters de l'Hertha ont décidé de réagir et d'attirer l'attention de 777 Partners mais aussi de son représentant, Josh Wander. La société américaine a récemment racheté Everton, ce qui pose question au niveau des investissements réalisés dans les différents clubs qu'elle détient.

"Wander, une assurance pour les fans de football ?. Nos investissements ont pour nom identité et codétermination. Josh Wander, la seule chose que nous pouvons vous assurer, c'est que nous sommes en désaccord avec vous ! Nous sommes contre les investisseurs", ont écrit les fans sur une banderole déroulée au début du match - remporté 3-0 par l'Hertha.

Un message fort similaire à celui adressé par les fans du Standard lors de la rencontre à domicile face au RWDM.

Hertha Berlin fans with a message to Josh Wander and 777 Partners



“Wander: Insurance for football fans? Our investments are called identity and co-determination. Josh Wander, the only thing we assure you is our disapproval of you!” pic.twitter.com/pWPI6CmYNt