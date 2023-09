La pépite de l'Antwerp vers le FC Barcelone ? La réponse de Mark van Bommel

Pour sa première saison en professionnel, le jeune Arthur Vermeeeren (18 ans) a mis la Belgique à ses pieds. L'international U21 belge est encore à l'Antwerp, mais pour combien de temps.

34 matchs, 2 buts, 2 assists, plus de 2800 minutes de jeu. Ces stats, ce sont celles de Vermeeren la saison dernière, qui a complètement explosé. Au point de remporter le doublé avec l'Antwerp et de s'attirer cet été les regards d'un club mythique...futur adversaire de l'Antwerp ce mardi en Ligue des Champions : le FC Barcelone.

Finalement, et c'est assez logique, Vermeeren est resté à l'Antwerp cet été. En conférence de presse d'avant-match, le coach anversois Mark van Bommel a dû répondre à une question sur l'intérêt du Barça sur son jeune joueur.

"Je suis très heureux qu'Arthur soit avec nous et qu'il continue à progresser. Il y a un an, il n'était même pas titulaire et regardez comme il est déjà mature. Ce qu'il fait à son âge est impressionnant. C'est pour cela que Barcelone le suit, mais il y a sûrement d'autres clubs qui font de même. Et ce n'est pas un discours de vente, c'est la réalité", s'est exprimé van Bommel dans des propos relayés par le Nieuwsblad.