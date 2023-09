"Maintenant que je suis parti, je peux le dire" : Robin Veldman balance sur son passage à Anderlecht

Après deux ans dans plusieurs rôles à Anderlecht, Robin Veldman est désormais installé comme entraîneur principal. Mais il n'oublie pas son passage au Lotto Park.

En deux saisons à Anderlecht, Robin Veldman a tour à tour assumé les fonctions d'entraîneur de l'équipe espoir, coach intérimaire suite au licenciement de Felice Mazzu, puis adjoint de Brian Riemer. Désormais T1 chez les Ecossais de Queen's Park, il s'est replongé dans son passage chez les Mauves à l'occasion d'une interview pour Het Nieuwblad.

Il confie que Théo Leoni est le joueur qui l'a le plus marqué : "Son obsession pour le jeu, son esprit de compétition et son cœur pour Anderlecht ont fait de lui le garçon qu'il est aujourd'hui. Il était mon capitaine chez les Espoirs, et il était le lien parfait entre le groupe et l'équipe d'entraîneurs".

Veldman est aujourd'hui heureux de voir son ancien leader s'épanouir en équipe première : "Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Maintenant que je suis parti, je peux dire que Théo était mon chouchou". Leoni semble aujourd'hui devenu le chouchou de bon nombre de supporters mauves.