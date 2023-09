L'avis mitigé de Michel Preud'homme après le premier Topper de la saison

Le match au sommet entre Anderlecht et le Club Bruges a accouché d'un partage. Pour l'ancien entraîneur brugeois, ce match le laisse un peu sur sa faim.

Le premier Topper de la saison s'est soldé par un partage ce dimanche. En première mi-temps, Anderlecht avait clairement l'avantage sur son adversaire brugeois. Mais les sorties de Dolberg et Delaney ont mis un gros coup d'arrêt aux Mauves au retour des vestiaires.

"Anderlecht n'était plus en mesure d'apporter ce qu'il avait apporté avant la mi-temps : la passion, l'ambition, l'intensité.... Je pense que Riemer a décidé - après la sortie de Dolberg et surtout de Delaney - de mettre le bloc bas et de miser sur les contres", a déclaré Michel Preud'homme à Het Laatste Nieuws.

Mais le Club de Bruges n'est pas non plus entré sur le terrain comme une équipe dominante. "Le bloc bas a également permis de contrer le surnombre brugeois du côté d'Hazard. Le Club a pris le contrôle du match, mais n'a pas pu montrer ce que nous avons déjà vu plusieurs fois cette saison : un rythme élevé, une grosse pression et des changements de position..."

L'ancien gardien de but a tenté de trouver une explication. "Est-ce parce qu'ils ont beaucoup donné jeudi dernier contre Besiktas ? Le 1-1 est dû à une belle action individuelle de Skov Olsen, mais ce n'était pas une bonne équipe de Bruges".