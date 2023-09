🎥 Magnifique buteur décisif pour Liège, Alessio Cascio surprend

Sur la pelouse de Beveren, le RFC Liège a souffert pendant toute la deuxième période. Alors qu'un partage aurait déjà été un bon résultat, Alessio Cascio en a décidé autrement en envoyant une volée dans les cages de Reus.

Le RFC Liège a réalisé le hold-up parfait ce dimanche, sur la pelouse de Beveren. Les Sang & Marine ont mené au score via Bertaccini, ont été rejoints et ont souffert toute la seconde période.

Liège savait qu'il faudrait faire le dos rond cette saison pour empocher des résultats importants. Les joueurs de Gaëtan Englebert l'ont bien compris et ont été récompensés par la volée victorieuse d'Alessio Cascio, dans le temps additionnel.

"La balle roule sur ma cheville" s'amuse celui qui a inscrit son deuxième but en deux matchs. "J'ai vu Mouhli partir sur la droite et je savais qu'il allait tirer. Soit c'était but, soit la balle allait revenir. J'étais loin au départ de l'action, la balle montre très haut après le contre du gardien et je n'ai regardé qu'elle avant de frapper."

FT | Le RFC Liège s’en sort in extremis face à Beveren ! 🫣 #SKBRFCL pic.twitter.com/vwrI5Ermw1 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) September 24, 2023

Un but capital qui offre provisoirement la... sixième place au FC Liège. "C'était la folie dans ma tête ! Je suis tellement heureux d'être décisif pour le club. Je dois encore prouver à moi-même et à ma famille que j'ai le niveau pour cette Challenger Pro League" a conclu Alessio Cascio, qui a inscrit son deuxième but en deux matchs après celui contre le Club NXT juste avant la trêve internationale.