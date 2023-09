Cet ancien Diable Rouge s'exprime sur son surprenant choix de carrière

Dans les derniers jours du mercato estival, Birger Verstraete a surpris en décidant de quitter la Belgique et de rejoindre le championnat de Grèce, à l'Aris Salonique.

Dans une interview accordée à Gazet Van Antwerpen, l'ancien joueur de l'Antwerp s'est exprimé sur son nouveau choix de carrière.

"Lorsque le marché des transferts a fermé en Belgique, il ne restait plus que quelques options. Je pouvais encore aller en Turquie, mais déménager pour jouer au football à la frontière avec la Syrie n'était pas quelque chose que ma famille et moi envisagions. L'Arabie saoudite non plus, même si je pouvais y gagner plus d'argent."

Son choix s'est alors porté sur la Grèce. "Lorsque l'Aris a frappé à ma porte, je suis immédiatement allé demander conseil à Björn Engels, qui jouait encore à l'Olympiacos. Et auprès de Tuur Dierckx et Laurens De Bock, qui jouaient à l'Atromitos Athènes. Avec Ally Samatta, qui joue maintenant au PAOK, j'ai parlé de la ville. Tous ont été unanimement positifs. De plus, Aris n'a pas la réputation d'avoir des problèmes de paiement, comme c'est parfois le cas dans d'autres clubs grecs."

Verstraete explique avoir réflechi à la meilleure destination pour quitter l'Antwerp, où il était reversé dans le noyau B, mais où il était proche de sa famille. "J'ai fait un compromis : ce club vaut-il la peine de faire le saut à l'étranger ? L'entraînement avec le noyau B a pesé sur mon bien-être mental, même si j'avais une certaine stabilité financière, je ne devrais pas m'en plaindre. Et j'étais proche de ma famille. Bien sûr, je suis devenu malheureux au sein du noyau B. Mais dix minutes après avoir quitté le Bosuil, je jouais avec mes enfants. Je n'ai donc pas fait mes valises à la hâte pour partir n'importe où."