Enorme coup d'arrêt pour Sambi Lokonga

L'ancien anderlechtois doit malheureusement se mettre sur la touche. Une blessure est venu mettre un coup d'arrêt à son début de saison.

Prêté par Arsenal à Luton Town, Albert Sambi Lokonga espérait probablement un meilleur début de saison. Après avoir disputé deux rencontres avec le promu de Championship, le voilà déjà contraint de se retirer des terrains.

Sur Instagram, l'ancien anderlechtois a annoncé qu'il voulait tout donner avec son équipe mais "malheureusement, une blessure est venue retarder tout ça".

"Je vais me concentrer sur mon rétablissement et apporter mon soutien à l'équipe durant cette période. On se revoit dans quelques mois", a-t-il conclu.

A l'heure actuelle, Luton Town n'a pas encore communiqué sur la blessure du joueur.