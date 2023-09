Johan Bakayoko sur le banc : Peter Bosz s'explique !

Peter Bosz se réjouit grandement de la prolongation de contrat d'Ismael Saibari au PSV. L'international marocain a récemment signé un contrat jusqu'à mi-2028.

Le PSV a affronté Go Ahead Eagles mercredi soir et a remporté la victoire sur le score de 3-0. En plus du malade Sergiño Dest, Bosz n'a pas pu compter sur Babadi et Jerdy Schouten. "Ils n'étaient pas suffisamment en forme pour être présents ce soir, donc c'est dommage. Je ne m'attends pas à ce que cela dure très longtemps, mais pour ce soir, c'était trop court", a déclaré l'entraîneur du PSV sur ESPN.

Contre Go Ahead, Bosz a choisi à nouveau Hirving Lozano sur l'aile droite, à la place de Johan Bakayoko. "Ce n'est certainement pas une décision définitive. Johan a très bien joué avec nous, mais je voulais que Lozano joue deux fois de suite. Ainsi, il peut progresser un peu plus à chaque fois, et Johan a joué tout au long de cette saison. Je peux comprendre que Johan préférerait jouer, mais il aura encore de nombreuses opportunités. Cela fait partie du développement, le fait que vous ne jouez pas tout le temps dans un grand club", explique Bosz. "Il a joué chaque match depuis le début de la saison et il est entré en jeu deux fois au lieu de commencer. Donc, cela va encore."

De plus, Saibari a donc prolongé son contrat cette semaine à Eindhoven. Cela obtient l'approbation de Bosz. "Je suis très content. C'est simplement un joueur exceptionnel et une personne formidable avec qui travailler. C'est génial que nous ayons pu le lier à nous pour plus longtemps." Le PSV travaille également sur la prolongation de contrat de Babadi, bien que cela soit plus compliqué. "Ce n'est pas encore fait. Je le trouve aussi vraiment exceptionnel, donc j'espère bien sûr qu'il prolongera également son contrat."