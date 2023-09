Une dépendance à Alzate et Djenepo au Standard ? "Il n'a presque rien manqué contre Westerlo !"

Après le partage de vendredi dernier contre Westerlo, Carl Hoefkens estime que le Standard n'est pas dépendant de Steven Alzate et Moussa Djenepo, et ne le deviendra pas. Les Rouches ont tout fait pour battre les Campinois, les automatismes permettront de gagner ce genre de matchs.

Vendredi dernier contre Westerlo, Steven Alzate a déjà manqué au sein du milieu de terrain du Standard. Le Colombien avait déjà fait du bien à Eupen et se présente comme un indéboulonnable, quelques semaines après son retour.

« Steven amène cette expérience qui nous fait du bien. Il peut guider l’équipe, il a les qualités pour le faire, c’est un vrai meneur de jeu et il est très important pour nous" a déclaré l'entraîneur du Standard en conférence de presse, ce jeudi.

Cependant, Carl Hoefkens estime que le Standard n’est pas dépendant du joueur prêté par Brighton. Steven Alzate fait du bien, mais les autres peuvent aussi prendre son rôle.

« On a montré contre Westerlo qu’on n’était pas dépendants de lui. On a très bien joué ce match, il nous a manqué de la précision dans les vingt derniers mètres. On avait tout fait correctement pour le gagner. Tous ceux qui peuvent jouer à sa place le font bien et le Standard reste dangereux sans lui. »

© photonews

De dépendance, il en était presque aussi question avec Moussa Djenepo. Face aux Campinois, les Rouches ont parfois trop souvent essayé d’alerter le Malien, qui devenait facile à intercepter pour la défense.

« C’est aussi le cas avec Djenepo. On sait ce que ces joueurs peuvent amener. Il a eu une trêve internationale avant d’arriver et n’avait fait que cinq ou six entraînements avec nous. Les automatismes manquent encore, c’est normal. Djenepo doit aussi apprendre à dribbler vers l’intérieur, vers l’extérieur ou faire le bon choix en fonction de la situation. On a beaucoup travaillé sur ce côté cette semaine. »

De manière générale, le Standard éprouve davantage de difficultés contre les blocs bas et les équipes qui reculent. Pas de surprise et pas de problème pour Hoefkens, qui doit trouver la solution avec ses joueurs dans ce type de rencontres.

« Quand un adversaire jour avec un bloc bas, c’est forcément plus difficile de trouver les espaces. Il est logique que les équipes se déplacent au Standard en reculant pour garder le zéro, c’est à nous de trouver comment on peut faire la différence" a conclu le T1 du Standard.