Hein Vanhaezebrouck surprend : "Je suis ennuyeux"

S'il y a bien un adjectif auquel on ne pense pas en parlant de Hein Vanhaezebrouck, c'est ennuyeux. Mais l'entraîneur de La Gantoise l'a utilisé en conférence de presse.

Hein Vanhaezebrouck n'était pas de très bonne humeur en conférence de presse ce vendredi. À un journaliste qui a évoqué le titre auquel La Gantoise, première au classement, serait candidate, l'entraîneur des Buffalos a répondu clairement : "C'est idiot de parler de titre en octobre".

Dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws, Vanhaezebrouck a même estimé que Gand n'était actuellement pas dans une très grande forme. "En ce moment, nous survivons. Nous ne sommes pas fort stables. STVV nous a mis en difficulté, Eupen nous a mis en difficulté", rappelle-t-il.

"Nous survivons de trêve internationale en trêve internationale. Car avec nos résultats, nous avons de plus en plus d'internationaux. Et nous devons donc prier pour qu'il n'y ait pas de blessure", pointe Vanhaezebrouck. "Pessimistes ? Je suis réaliste. Et donc, ennuyeux, car les gens réalistes sont ennuyeux", a-t-il ensuite conclu. Ou pas...