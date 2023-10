Mark van Bommel livre un surprenant pronostic avant le Shakhtar

Avant d'affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, l'Antwerp aurait préféré ne pas avoir de souci à se faire. Mais le Great Old connait des problèmes offensifs. Les joueurs rêvent néanmoins d'un résultat contre le Shakhtar.

L'entraîneur de l'Antwerp est-il convaincu que son équipe marquera contre les Ukrainiens ? "Si je ne suis pas rassuré, que doivent dire les joueurs ? Maintenant, il faut gagner 3-0 contre le Shakhtar, n'est ce pas ?"

"C'est un club qui joue la Ligue des champions depuis plusieurs années", dit Van Bommel à propos de l'adversaire. "Ce n'est donc pas comme si nous devions gagner ce duel juste comme ça. L'ambition est toujours là. Seulement, ce ne sera pas facile". Devenir troisième (du groupe) devrait être possible, n'est-ce pas ? "Avant cela, j'ai aussi entendu dire que nous devrions être deuxièmes", a continué van Bommel, précisant que son pronostic était ironique.

Van Bommel tempère les attentes et la pression, mais qu'en pense le capitaine Alderweireld ? "Nous allons jouer dans une compétition complètement différent. Je ne veux pas nous mettre la pression inutilement, mais si vous voulez faire quelque chose dans le groupe, vous devez prendre des points à domicile. Lors du deuxième match de groupe à domicile, nous allons certainement essayer de prendre les trois points."

Jelle Bataille se réjouit de pouvoir jouer la Ligue des champions à nouveau. "C'est peut-être mieux pour nous. Lors de nos derniers duels, nous avons joué contre un bloc bas qui était à l'affût des contres. Je pense que nous aurons plus d'opportunités mercredi et qu'ils joueront plus offensivement. Ce qui créera plus d'espace."

Dans le groupe des joueurs anversois, on vise clairement la victoire. "Auparavant, je ne me réjouissais pas d'un 0-0 contre le Shakhtar. Nous allons tout faire pour prendre les trois points, nous jouons à domicile. Je pense que c'est le match qu'il faut essayer de gagner. Je pense que tout est réuni pour prendre les trois points."