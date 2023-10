Un Anversois s'en prend à l'arbitrage

L'Antwerp a tout perdu en 45 minutes et l'arbitre semble être au centre des débats.

L'Antwerp menait 2-0 à la mi-temps contre le Shakhtar Donetsk, mais s'est effondré lamentablement en seconde période. Owen Wijndal s'est entretenu avec Het Nieuwsblad.

Selon Wijndal, Antwerp n'a pas été négligent en début de seconde mi-temps. "Je ne pense pas que nous ayons été négligents en début de seconde mi-temps. Ce premier but encaissé était très malheureux et en plus beaucoup trop rapide. À cause de cela, nous nous sommes repliés plus bas que nous aurions dû le faire et Shakhtar a vraiment commencé à pousser."

Selon Wijndal, il y a eu une faute sur le 2-3 du Shakhtar. "Juste au moment où l'adversaire voulait frapper, j'ai dégagé le ballon et il m'a touché. Cela me semble être une faute, non ? Bien que nous ne devrions pas non plus nous retrouver dans cette situation", a admis Wijndal en prenant ses responsabilités, selon les propos rapportés par Het Nieuwsblad.