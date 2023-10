Du neuf chez les espoirs !

La sélection des Jeunes Diables a également été annoncée. Les moins de 21 ans belges affronteront Malte et la Hongrie. Zeno Van Den Bosch fera ses débuts.

Le défenseur du Royal Antwerp FC est appelé chez les Jeunes Diables, tout comme son coéquipier Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain de 18 ans était attendu chez les Diables Rouges, mais Domenico Tedesco a choisi Mandela Keita.

Par ailleurs, Gill Swerts a sélectionné des noms bien connus tels que Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) et Lucas Stassin (Westerlo).

🚨| 📋🇧🇪 Official: Your squad list for Belgium U21 🆚 Malta 🇲🇹 and Hungary 🇭🇺. pic.twitter.com/SUAqERyZKJ