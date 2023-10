"Quelle soirée !" : Brian Riemer retrouve le sourire et la tête du classement avec Anderlecht

Anderlecht continue sa belle série en disposant de Malines. Même si tout n'est pas encore parfait, Brian Riemer s'est montré très satisfait de la rencontre.

Un match disputé un samedi à 20h45, un maillot rétro, Paul Van Himst en guest star, un but stratosphérique du milieu de terrain, la première place du classement : la rencontre d'Anderlecht face à Malines avait des airs du bon vieux temps pour les supporters mauves. Même si on ne peut pas encore qualifier le jeu proposé de football champagne, Brian Riemer arborait son habituel sourire en interview d'après-match.

L'entraîneur danois se félicitait de la bonne prestation de ses hommes : "Quelle soirée ! Je pense que nous avons réalisé une excellente performance, surtout en première mi-temps. Pour célébrer avec un Lotto Park plein et Paul Van Himst avec une victoire 3-1 et un but fantastique.... Cela n'aurait pas pu être mieux" a-t-il déclaré au micro d'Eleven.

En cherchant bien, Riemer relevait quand même quelques axes d'amélioration : "En première mi-temps, nous aurions dû inscrire un deuxième but. En deuxième, si vous donnez du temps et de l'espace à Malines, vous leur donnez aussi la possibilité de jouer au football. Il est donc difficile d'exercer un pressing haut pendant 98 minutes. Je pense qu'aucune équipe au monde ne peut le faire. Mais sur l'ensemble du match, je pense que nous nous en sortons très bien".

De quoi s'offrir une dernière sortie satisfaisante avant la trêve internationale. Pour reprendre, Anderlecht sera tout de suite dans le vif du sujet avec un déplacement au Standard.