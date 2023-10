"La joie de vivre est de retour" : un an après, la délivrance pour cet ancien artificier de Sclessin

La joie de vivre est de retour 😎



1 year without training or playing, 1 year of suffering and 2 operations.

Nights without sleeping, crying...

Al Hamduli'Allah I am back on the field with the group 🤲🏽🤲🏽

Patience and never giving up 🤲🏽

❤️⚽️😇



EJR 10 pic.twitter.com/smggToq7zZ