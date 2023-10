Les stades belges sous le feu des critiques, malgré un montant colossal pour les rénover

Certaines parties des stades belges ne répondent pas aux normes du 21e siècle et des compétitions européennes. Actuellement, plus d'un demi-milliard d'euros est disponible pour des rénovations et des ajustements de l'infrastructure. Le PDG de la Pro League, Lorin Parys, en a parlé.

Les clubs de la Jupiler Pro League et de la Challenger Pro League disposent d'un budget de 500 millions d'euros pour la construction et la rénovation des centres d'entraînement et des stades. ''Et cela ne prend même pas en compte certains projets conceptuels qui sont encore en cours'', a déclaré Parys au Het Nieuwsblad. Cependant, les clubs sont confrontés à un défi.

''Les procédures restent un gros problème'', a déclaré Parys. Actuellement, il est possible de déposer une plainte contre les permis de construction, et il est également difficile pour les clubs de modifier les plans de construction. Selon Parys, cela doit changer. ''Nous nous retrouvons souvent dans des situations où les clubs doivent attendre des années pour une réponse, puis recommencer tout à zéro'', a expliqué le PDG de la Pro League.

De plus, des clubs tels qu'Union SG, Charleroi et le Club de Bruges, qui veulent construire un nouveau stade, ainsi que des clubs comme le Royal Antwerp FC, Westerlo et le KRC Genk, qui veulent rénover, n'attendent pas de subventions. ''Et c'est ce que je trouve beau dans cette histoire : nos clubs ne demandent pas un centime de subvention pour réaliser tous ces projets'', a ajouté Parys.