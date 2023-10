Koni De Winter révèle les différences entre la Belgique et l'Italie

Koni De Winter, le défenseur du Genoa CFC, a de nouveau été sélectionné pour l'équipe des espoirs belges. De Winter revient sur son passage à la Juventus, où il est toujours sous contrat. Il est actuellement prêté au Genoa.

De Winter a rejoint les jeunes de la Juventus en été 2018 en provenance de Zulte Waregem. "La Juve était mon club préféré depuis que je suis petit et j'ai pu m'entraîner avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci... et surtout Paul Pogba, mon idole absolue !", a déclaré De Winter cité par RTBF.

Il explique qu'il y a une grande différence de mentalité entre l'Italie et la Belgique. "Là-bas, j'ai appris à ne pas me laisser passer facilement... ou à reculer. En Belgique, nous sommes souvent trop gentils et nous nous réjouissons du succès de nos concurrents. Dans cet environnement, vous devez aussi montrer les dents...", partage De Winter.

De Winter estime avoir vraiment appris l'art de la défense à la Juventus. "Tactiquement, j'ai vraiment appris le métier à Turin : nous ne laissons rien au hasard, tous les détails sont spécifiquement analysés. C'est comme avec un ordinateur : ils répètent tout cent fois, parce qu'ils supposent que plus les choses sont répétées, plus elles deviennent familières... et au moins, vous risquez moins de faire des erreurs", conclut De Winter.