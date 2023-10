Erling Haaland en a marre !

Erling Haaland n'a que 23 ans, mais il avoue parfois en avoir "assez" d'être Haaland. Le buteur norvégien est l'homme fort partout où il va, y compris à Chypre.

L'équipe nationale norvégienne a joué jeudi soir en déplacement contre Chypre. La Norvège l'a emporté 4-0 et Haaland a marqué deux fois. Le deuxième but de Haaland a été servi par le joueur du Club Bruges, Antonio Nusa. À la 75e minute, alors que le score était de 3-0, de nombreux supporters locaux ont quitté le stade. Non pas à cause du score, mais parce que Haaland a été remplacé.

"Bien sûr, j'apprécie énormément le soutien. C'est ce que je voulais depuis que j'étais petit, donc je ne m'en plains pas", a déclaré l'attaquant de Manchester City après le match à TV2.

Mais : "Je commence à en avoir un peu marre de mon propre nom. C'est comme ça, je ne peux pas y faire grand-chose", a ajouté Haaland, soulignant que la pression sur lui peut être "semi-stressante". Avec la Norvège, Haaland jouera un dernier match lors de cette période internationale. Dimanche prochain, l'Espagne sera l'adversaire à Oslo.