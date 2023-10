Un ancien buteur de Liverpool traîné en justice....à cause de son chien

À Los Angeles, selon The Telegraph, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Daniel Sturridge. Le journal anglais rapporte que cela est lié à une prime de recherche impayée que l'Anglais avait promise pour son chien disparu en 2019.

En juillet 2019, Sturridge avait promis dans un message sur les réseaux sociaux une récompense à quiconque pourrait aider à retrouver son chien, Lucci. Selon l'ancien joueur de Chelsea et de Liverpool, le chien aurait été volé dans sa maison à Los Angeles. "S'il te plaît, retrouve mon chien. Je te paierai tout", avait déclaré l'international anglais à 26 reprises à l'époque. "Je veux récupérer mon chien."

Le rappeur américain Foster Washington, mieux connu sous le nom de Killa Fame, a plus tard partagé des messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il affirmait être responsable du retour de Lucci. Selon le rappeur, il n'a pas reçu la récompense promise par Sturridge. C'est pourquoi Washington a intenté un procès contre le footballeur en 2021. Avec succès, car le tribunal de Los Angeles a ordonné à Sturridge de payer 30 000 dollars, soit environ 28 500 euros.

Sturridge a ignoré la décision du tribunal et n'a pas non plus comparu à une audience ultérieure. Selon Sturridge, Washington n'est pas du tout la personne qui l'a aidé à retrouver son chien et le rappeur tente de tirer profit de la situation. En décembre 2021, Sturridge a écrit sur X qu'un jeune garçon avait ramené son chien et qu'il lui avait versé une récompense. "D'autres personnes essaient d'en tirer profit pour leur propre intérêt. Encore une fois, merci à ce garçon. Je suis très heureux que Lucci soit de retour dans notre famille", indiquait le message de Sturridge.