Un concurrent de taille pour Kevin De Bruyne à Manchester City ?

Manchester City aurait un oeil sur un sacré nom pour renforcer son milieu de terrain. De quoi compenser les absences de Kevin De Bruyne, ou former un duo XXL.

Manchester City est privé de Kevin De Bruyne pour quelques mois encore, et Pep Guardiola sait que les soucis physiques de son maître à jouer sont malheureusement un problème récurrent. En son absence, City n'a pas forcément de joueur du même calibre.

Selon le Mundo Deportivo, Guardiola aurait donc coché un sacré nom sur sa liste : Toni Kroos (33 ans). L'expérimenté milieu de terrain du Real Madrid arrive en fin de contrat en juin 2024, et pourrait donc soit quitter la Maison Blanche cet hiver pour un montant réduit, soit être libre l'été prochain.

Ce serait donc une très belle opportunité pour Manchester City, que ce soit pour remplacer KDB en cas d'absence ou pour composer un sacré duo dans l'entrejeu. Toni Kroos est l'un des joueurs les plus titrés du football européen, avec 5 Ligues des Champions et 8 titres de champion national avec le Bayern Munich et le Real Madrid.