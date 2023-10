Deux nouvelles nations qualifiées pour l'Euro 2024, aux dépens d'une sensation du championnat belge

Les qualifications pour l'Euro 2024 battent leur plein, et deux nations se sont qualifiées dans leur groupe ce dimanche. L'Espagne et l'Ecosse en seront.

La défaite un peu polémique de l'Ecosse lors de la rencontre précédente en Espagne n'aura pas eu de conséquences : les deux équipes sont désormais qualifiées pour l'Euro 2024. La Roja a en effet battu la Norvège ce dimanche (0-1) sur un but de Gavi, et c'est cette victoire qui permet à l'Ecosse de décrocher elle aussi son ticket pour l'Allemagne.

Et ce, sans même que l'Ecosse joue, car les équipiers de Scott McTominay (auteur de 6 buts en qualifications !) n'affronteront la France que ce mardi, et en match amical. Mais avec 6 points d'avance, les Ecossais sont désormais assurés de se qualifier.

Le match entre l'Ecosse et la Norvège qui promettait d'être décisif lors de la dernière journée ne le sera donc pas, car pour cet Euro 2024, aucun ticket de barragiste n'est distribué via une éventuelle 3e place en poules. C'est le tableau de la Ligue des Nations qu'il faut regarder pour déterminer les barragistes, et la Norvège d'Antonio Nusa a encore un petit espoir par cette voie...