"Eden Hazard est le joueur le plus paresseux que j'ai vu de ma vie"

Eden Hazard a annoncé sa retraite la semaine dernière. Depuis les témoignages ont fleuri. Certains, tout en restant élogieux, dépeignent le manque de sérieux et de professionnel du joueur.

Récemment, c'est l'ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, qui y est allé de sa petite anecdote sur Eden Hazard.

Dans un podcast publié sur sa chaîne YouTube, le Nigérian, qui a côtoyé Hazard chez les Blues, a expliqué que le Belge avait toujours manqué d'hygiène de vie malgré son immense talent, et qu'il avait adopté un petit rituel pré-match.

"Eden Hazard ? Le joueur le plus paresseux qu'il m'ait été donné de voir", commence Mikel. "Si vous le voyez maintenant, il a perdu un peu de poids. Mais quand il était à Chelsea, la veille d'un match, il restait assis après le dîner pendant 20 minutes pour manger son riz au lait. Il adore la nourriture."

"Ensuite, il se couchait, se réveillait le matin, venait au match à 15 heures et jouait. Pendant l'entraînement, il s'isolait et ne participait pas vraiment. Il se contentait de discuter. Mais le week-end, il performait toujours et était élu Homme du match."