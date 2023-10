La compo des Diables : une très grosse surprise dans le onze !

Comme souvent, Domenico Tedesco a décidé de surprendre pour le match de ce lundi face à la Suède. Pas de Mandela Keita ni d'Arthur Vermeeren dans le onze, mais bien... Charles De Ketelaere.

Qui allait remplacer Amadou Onana dans l'entrejeu des Diables Rouges ? C'était la principale question que l'on se posait, et Tedesco avait déclaré avoir trois options : Tielemans, Keita ou Vermeeren. Première surprise : c'est Youri Tielemans, peu en forme et sur une série de matchs moyens chez les Diables, qui débute aux côtés de Mangala.

Autre surprise, et de taille, celle-là : ni Jérémy Doku, ni Dodi Lukebakio ne débutent la rencontre. Tedesco a décidé de faire souffler, et fait donc débuter Yannick Carrasco et Johan Bakayoko. Enfin, autre grosse surprise : Charles De Ketelaere débute également, en soutien d'attaque derrière Romelu Lukaku.