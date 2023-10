Kasper Schmeichel, au centre d'une polémique, s'excuse platement

Kasper Schmeichel a fait une Eden Hazard. Le gardien de but du RSC Anderlecht, lors d'un match étonnamment compliqué pour le Danemark en déplacement à Saint-Marin, s'est énervé sur un ramasseur de balle qui prenait un peu trop son temps à son goût.

Très critiqué après ce mouvement d'humeur, Schmeichel s'est depuis excusé sur Instagram. "Sous le coup de l'émotion, j'ai dépassé les limites et utilisé des mots déplacés à l'encontre d'un ramasseur de balle. Comme chacun le sait, être un modèle pour les enfants signifie tout pour moi et j'essaie de m'y tenir. J'ai échoué cette fois", regrette le Danois.

"Je suis désolé et je m'en excuse. Nous sommes tous humains, ces choses peuvent arriver. Hier était une soirée frustrante, mais il faut aller de l'avant", conclut Schmeichel. Le Danemark s'est imposé de justesse à Saint-Marin (1-2), encaissant un but à la surprise générale.

