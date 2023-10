Mauvaise nouvelle pour Riemer... mais bonne nouvelle pour ce jeune d'Anderlecht ?

Brian Riemer ne devrait pas pouvoir compter sur Thomas Delaney avant début novembre. Le Danois sera déçu, mais c'est peut-être la chance de Mario Stroeykens.

Brian Riemer semblait franchement optimiste quand il a déclaré que Thomas Delaney serait de retour après la trêve internationale. Le temps de rééducation normal pour une facture de la clavicule est de plusieurs mois, et même si les footballeurs sont mieux encadrés que n'importe quel quidam, revenir après 25 jours serait miraculeux.

Selon plusieurs sources concordantes, Delaney ne devrait pas être dans la sélection ce week-end, et clairement pas prêt à un défi aussi relevé que Sclessin, même si nous en saurons plus ce vendredi en conférence de presse. Si le Danois n'est pas remis, Leoni et Rits seront bien là, mais accompagnés de qui ?

Stroeykens pour la confirmation ?

Face à Malines, Brian Riemer avait opté pour un triangle à pointe offensive avec Mario Stroeykens en n°10. Le résultat était assez positif, car si Stroeykens a parfois été brouillon, il a pris la confiance et c'est clairement ce dont il manquait. En équipe Espoirs également, il a enchaîné.

© photonews

Mais Riemer osera-t-il aller avec un onze aussi offensif au Standard ? Cela reste à voir. C'est peut-être le moment idéal pour offrir du temps de jeu à un Stroeykens qui a prolongé et s'est vu promettre des minutes ; visiblement, Brian Riemer est fan de "Super Mario", dont on a attendu longtemps qu'il montre vraiment ses qualités.

L'autre option, c'est Amadou Diawara. On sait ce pour quoi on opte avec le Guinéen : du physique, de la solidité et beaucoup de discipline tactique, mais pas forcément d'animation offensive. Pas la solution qui aurait les faveurs des supporters.