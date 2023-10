"L'Union va devenir l'un des plus grands clubs de Belgique"

Alessio Castro-Montes n'a pas mis longtemps à s'imposer sur le flanc droit de l'Union Saint-Gilloise. L'ancien de La Gantoise est revenu sur son transfert au Parc Duden.

L'arrivée d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise n'était pas forcément prévue au programme. Mais sa situation à La Gantoise et le départ de Bart Nieuwkoop en ont décidé autrement : "Je me suis dit que, dans le pire des cas, je restais encore une saison à La Gantoise. Puis le club m’a menacé de me verser dans le noyau B" révèle-t-il à la Dernière Heure.

Un épisode regrettable qui est aujourd'hui derrière lui : "Quand je vois la façon de travailler à l’Union Saint-Gilloise, je me dis que c’est un grand club très professionnel qui va encore grandir. Dans quelques années, je suis persuadé que l’Union va devenir un des plus grands clubs de Belgique".

Castro-Montes a vite retrouvé son niveau après sa fin d'aventure compliquée à Gand. De quoi lui redonner l'espoir de décrocher une sélection avec les Diables Rouges ? "J’y ai pensé quelques fois durant ma carrière quand j’ai été dans des présélections comme avant le Mondial. Mais je ne sais pas comment le nouveau coach fait sa sélection, peut-être qu’il me considère comme trop vieux pour m’appeler. Je dois continuer à faire des bons matchs et je verrai ce qu’il se passe".

Buteur à Saint-Trond juste avant la trêve internationale, Castro-Montes s'est montré décisif pour la première fois avec ses nouvelles couleurs.