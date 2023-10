Zinho Vanheusden passera-t-il devant Wout Faes et Zeno Debast chez les Diables Rouges ?

Lors du dernier rassemblement Zinho Vanheusden est revenu chez les Diables Rouges pour la première fois depuis plus de deux ans. Sera-t-il cette fois invité à y rester ?

Les choses vont vite pour Zinho Vanheusden. Il y a quelques semaines, le défenseur revenait au Standard entouré de doutes après une nouvelle saison blanche marquée par les blessures. Aujourd'hui, le capitaine du Standard enchaîne et n'a pas manqué la moindre minute en championnat.

Au point de voir son nom être réclamé avec insistance chez les Diables Rouges. Vanheusden a finalement été rappelé suite au forfait d'Ameen Al-Dakhil. Vu son état de forme, certains supporters appellent même à le titulariser à la place de Wout Faes, pas forcément des plus rassurants.

S'il est lui aussi sous le charme de Zinho Vanheusden, Jonathan Legear, interrogé par la RTBF, tempère : "Il faut juger sur base des trois dernières années. Zinho n’a que 25 matchs dans les jambes et Wout Faes a dû en jouer 90. Quand Zinho enchaînera une saison complète sans blessure, on pourra en reparler, car on ne remet pas ses qualités en question."