🎥 Un ancien d'Anderlecht s'offre une prestation quatre étoiles

Mitrovic a rejoint Al-Hilal l'été dernier. L'homme qui a battu le record de buts en Championship fait désormais ce qu'il sait faire de mieux en Arabie saoudite : marquer. Avec 11 buts en 11 matches, il n'a pas manqué ses débuts.

Hier, il a même inscrit un triplé en Ligue des champions asiatique. Contre Mumbai City, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors de la victoire 6-0. L'un d'eux, marqué d'un superbe retourné acrobatique, vaut assurément le détour.

Dans la CL asiatique, il en est déjà à quatre buts, et en championnat, à sept réalisations en huit matches. L'ancien attaquant d'Anderlecht risque d'encore faire beaucoup de dégâts cette saison.

Aleksandar Mitrovińá gets his first AFC Champions League hat-trick in style. ūüö≤ pic.twitter.com/rEEgomwG4p