Sergio Conceicao n'était pas content : "J'ai dû secouer mes joueurs"

Le FC Porto s'est largement imposé ce mercredi soir en Ligue des Champions face à l'Antwerp. Les hommes de Sergio Conceicao étaient pourtant menés 1-0 à la mi-temps.

Il aura fallu d'une erreur de Vermeeren et d'un sursaut d'orgueil au FC Porto pour renverser la situation. Les Dragons ont finalement enregistré leur 2e victoire cette saison en Ligue des Champions.

Dans sa conférence de presse d'après-match, Sergio Conceicao a expliqué qu'il a dû redresser les bretelles de ses joueurs à la mi-temps.

"À la mi-temps, j'ai dû secouer les joueurs et leur rappeler leurs tâches, individuellement et collectivement. J'ai demandé de jouer plus agressivement, avec et sans le ballon, et de bien défendre les zones. Avant la mi-temps, nous n'avons pas été à la hauteur, mais nous avons pu corriger le tir. En deuxième mi-temps, mon équipe a montré de quoi elle était capable. Ils ont très bien réagi."