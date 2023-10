Il a rapporté sept (!) points à Charleroi depuis le début de saison : un joueur a grandement manqué à Felice Mazzu au Kehrweg

Absent sur la pelouse d'Eupen, Isaac Mbenza a beaucoup manqué au Sporting Charleroi. Décisif à trois reprises depuis le début de saison, le joueur de 27 ans a déjà grandement contribué à rapporter... sept points aux Carolos.

Pour la première fois de la saison, Isaac Mbenza n'a pas pu défendre les couleurs du Sporting Charleroi sur la pelouse d'Eupen, samedi. Légèrement blessé, l'ailier a dû céder sa place... et a grandement manqué.

Offensivement, les Zèbres ont manqué de cette "folie" que l'ancien joueur du Standard est capable d'apporter. Imprévisible, il aurait permis aux Carolos de ne pas répéter les mêmes attaques, faciles à prévoir pour la défense d'Eupen.

Depuis le début de la saison, Isaac Mbenza n'a été décisif "que" à trois reprises. Un but et deux passes décisives, chaque fois au meilleur moment. Un premier assist contre OHL lors de la première journée (1-1), le seul et unique but de la rencontre contre Courtrai (1-0) et (si l'on peut considérer cette action comme une passe décisive) le penalty de la victoire provoqué contre l'Antwerp (3-2).

Pas de folles statistiques donc pour le joueur de 27 ans, qui sait cependant répondre présent quand son équipe en a le plus besoin. Sans ces points, on se demande à quelle position figurerait Charleroi en cette fin de mois d'octobre. Un être a manqué à Felice Mazzù, tout, ou presque, fut dépeuplé.