Le coach du RWDM rêve de la Coupe : "C'est un de mes meilleurs souvenirs"

Le RWDM affronte l'Olympic Charleroi ce mercredi, et sera donc grand favori. Et Claudio Caçapa ne se voit pas s'arrêter en si bon chemin en cas de qualification.

Face à l'Olympic Charleroi, 12e de Nationale 1, le RWDM veut faire respecter son rang en tant que club de D1A. Et s'il y aura bel et bien des changements par rapport à l'équipe alignée à Saint-Trond, Claudio Caçapa est clair : "L'essentiel restera de gagner", déclare-t-il dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Car Caçapa apprécie les Coupes : l'un de ses titres en tant que joueur était la Coupe de la Ligue avec l'Olympique Lyonnais en 2001. "C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. C'était mon premier titre", se rappelle le Brésilien, qui avait marqué un but en finale pour l'occasion.

"Plus de 20 ans plus tard, je me rappelle encore de ce match. C'est quelque chose que j'ai envie de revivre", reconnaît Claudio Caçapa. "C'est aussi pour ça que j'aimerais qu'on aille le plus loin possible dans cette compétition".