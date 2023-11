Un coach belge quitte une sélection pour une autre

Paul Put (67 ans), jusqu'ici sélectionneur du Congo-Brazzaville, a quitté son poste pour rejoindre une nouvelle sélection africaine. L'ancien sélectionneur de la Gambie, du Burkina Faso et du Kenya a quitté son poste pour devenir le sélectionneur de l'Ouganda.

Put avait entraîné Lokeren, le Lierse et Mouscron en Belgique, avant d'être poursuivi dans le cadre de l'affaire Zehun Ye. En 2015, Paul Put avait été condamné à 2 ans de prison par le tribunal de Bruxelles.

Belgian Paul Put joins Uganda on a two year deal.

previously coached at Guinea, Kenya, Gambia, and Guided Bukina Faso to second position at 2013 AFCON@Mugerwa12 @OfficialFUFA @UgandaCranes @SaltTvUganda pic.twitter.com/IjVqV1Buge