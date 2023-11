Honteux : de graves affrontements à Porto avant la réception de l'Antwerp

Le FC Porto reçoit l'Antwerp ce mardi soir en phases de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre sous haute tension, marquée par les affrontements entre supporters.

Comme l'indique le Nieuwsblad, de graves troubles ont eu lieu ce lundi soir entre les Ultras de l'Antwerp et les fans de Porto. Les supporters du Great Old ont également vu la police anti-émeute intervenir.

Suite aux tristes évènements ayant eu lieu lors du match aller, les Ultras de Porto avaient promis qu'ils allaient se venger. Dès dimanche, des rumeurs faisaient état d'agressions envers des fans de l'Antwerp dans le centre de Porto.

Ce lundi, des Ultras anversois se sont battus avec des fans portugais. La police a dû intervenir et a procédé à des arrestations. La presse portugaise fait état de trois cents hooligans de l'Antwerp, qui auraient mis le feu aux poudres.

Rappelons que l'Antwerp était censé dénombrer 2500 fans à Porto. Mais que ce chiffre serait plus élevé, suite à l'achat de tickets dans les tribunes locales. Le Nieuwsblad révèle qu'au moins 3500 fans anversois seraient présents pour la rencontre. Espérons que cela sera plus calme ce mardi, avant, pendant, et après le match...