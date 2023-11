Le futur des Diables : Arthur Vermeeren entre dans l'Histoire de la Ligue des Champions

L'Antwerp se déplace ce mardi soir en Ligue des Champions sur le terrain du FC Porto. Arthur Vermeeren, le jeune prodige de l'Antwerp, a déjà marqué la rencontre de son empreinte.

Suite aux absences d'Alderweireld et de Butez, le coach de l'Antwerp, Mark van Bommel, a décidé ce mardi de donner le brassard de capitaine au jeune Arthur Vermeeren.

Un geste fort, qui fait entrer Vermeeren dans l'Histoire de la plus grande des compétitions européennes. A 18 ans et 277 jours, il devient le 2e plus jeune capitaine de la Ligue des Champions. Seul le Portugais Ruben Neves (18 ans et 221 jours) avait fait mieux que lui, lorsqu'il jouait...à Porto.