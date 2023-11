Surprenant : un ancien coach de Bruges viré malgré de bons résultats

Alfred Schreuder ne s'en sortait pas si mal aux Emirats Arabes Unis. Mais malgré une 3e place en championnat et surtout de bons résultats en Champions League asiatique, le Néerlandais a été licencié.

Champion de Belgique en 2022 après quelques mois à la baguette, Alfred Schreuder (51 ans) a ensuite dirigé l'Ajax Amsterdam sans grand succès en 2022-2023. Depuis mai dernier, le Néerlandais dirigeait Al-Ain, aux Emirats Arabes Unis.

Mais le club de l'émirat d'Abou Dabi a décidé de rompre le contrat de Schreuder, en citant un "manque de cohésion entre le coach et son staff". Surprenant, car Al-Aïn était 3e du championnat et en tête de sa poule en Champions League asiatique. Le successeur de Schreuder n'est pas encore connu.

On ignore ce que fera Alfred Schreuder, mais son nom avait déjà été cité à l'époque du licenciement de Carl Hoefkens, puis de Scott Parker côté brugeois. Et on sait Ronny Deila sur la sellette au Jan Breydel. Et si le moulin à rumeurs reprenait de plus belle... ?