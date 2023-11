Terrible : le record très peu flatteur de Mark van Bommel

Entraîneur à succès avec l'Antwerp sur la scène nationale, Mark van Bommel n'y arrive décidément pas sur la scène continentale.

L'Antwerp s'est incliné ce mardi soir sur la pelouse du FC Porto en phase de poules de la Ligue des Champions.

Une défaite qui sonne sans doute la fin des espoirs européens du club. Pour le coach Mark van Bommel, elle fait également très mal...

Le Néerlandais dépasse en effet Giorgios Donis et Stanimir Stoilov et devient le coach avec le plus grand nombre de matchs dirigés en Ligue des Champions sans la moindre victoire (13).