Carl Hoefkens tire un bilan de ses premiers mois au Standard : "Le meilleur groupe avec lequel j'ai pu travailler !"

Après des débuts assez difficiles à la tête du Standard, Carl Hoefkens est parvenu à sortir la tête de l'eau. Hoefkens en est néanmoins conscient : il reste des choses à améliorer.

Le Standard a récemment réalisé des résultats en dents de scie, battant pourtant deux grosses cylindrées du championnat que sont Anderlecht et le Club de Bruges. "Si on m’avait dit que l’on ferait 8 sur 12 contre Bruges, Anderlecht, Malines et Westerlo, tout le monde aurait signé. Mais cela ne peut pas se produire en battant Bruges et Anderlecht, ce n’est pas assez. C’est là-dessus que l’on doit progresser", a déclaré Carl Hoefkens en conférence de presse.

Arrivé l'été dernier, Hoefkens a repris un groupe en pleine mutation. Il a eu des mots emplis de sens et de positivité envers son noyau. "C’est le meilleur groupe avec lequel j'ai pu travaillé, tant concernant les joueurs que les entraîneurs, dans la manière de travailler ensemble. Tout le monde évolue ensemble, se bat ensemble et ose se dire les choses. Ce sont des choses que j’aiment vraiment, j’aime quand les joueurs parlent pour aider l’un ou l’autre."

"C’est un travail de longue haleine", a-t-il continué. "Je suis très satisfait de notre manière de travailler. Depuis le mercato, cela fait deux mois que l’on joue ensemble. C’est extraordinaire d’être dans notre position, cela veut dire qu’on a bien travaillé et qu’on fait des petits pas. On n'est pas encore arrivés, mais j'aime la manière dont on travaille."