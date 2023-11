Retour gagnant pour Xavier Mercier avec le RWDM

Après plusieurs matchs sur le banc, Xavier Mercier a fait son retour dans le onze de base du RWDM. Avec succès : le Français a inscrit le but égalisateur.

On appelle ça envoyer un message : Xavier Mercier (34 ans) était sur le banc lors des 3 rencontres précédentes, et a fait un retour remarqué dans le onze ce samedi lors du déplacement à Eupen. Plutôt précis sur phases arrêtées - sans surprise - mais aussi, enfin, buteur pour la première fois de la saison pour remettre le RWDM dans le match.

Un RWDM "dans les temps"

"Ca fait plaisir, bien sûr. On n'a pas paniqué après le but encaissé", se réjouit Mercier après la rencontre au micro d'Eleven Sports. "On a dû régler deux-trois choses à la mi-temps, mais on sait aussi qu'on les qualités offensives pour marquer plus de buts. Il nous manquait encore ce brin de confiance devant".

Et enfin, le RWDM a gagné par plus d'un but d'écart. Surtout, le club promu reste toujours capable de renverser des situations après avoir été mené. "Il y a beaucoup de confiance dans ce groupe, même individuellement. Il y a des jeunes, aussi, qui amènent leur insouciance", pointe Xavier Mercier. "Maintenant, je crois qu'avec 17 points, on sera dans les temps à la moitié de la phase classique".